Just Riadh et Neymar : leur danse TikTok fait bugger (et kiffer) les internautes

Une danse que les célébrités ont effectué sur la chanson Parado no Bailão de MC L da Vinte & MC Gury. Et en légende de la vidéo postée sur TikTok, Just Riadh a précisé en légende : "Dans le plus grand des calmes" avec des émojis morts de rire. Et les internautes ont kiffé, ils ont énormément réagi (plus de 1,3 million de likes sur TikTok) et commenté (près de 25 000 commentaires sur TikTok) la vidéo.

Beaucoup de followers ont félicité Just Riadh pour cette danse TikTok avec Neymar : "La chance", "OMG", "Bravo t'as percé", "Je suis jalouse", "Les réseaux, ça peut changer la vie". Certains en revanche sont persuadés que c'est une fausse vidéo. Pour eux, ce serait fake comme ils l'ont écrit dans leurs commentaires : "Les gars c'est un montage", "Je suis vraiment le seul à voir que c'est un fond vert ?", "Mais ça se voit que c'est un fake les gars", "Y'a des gens qui voient pas le montage ?", "Ca se voit au niveau des coudes lol ils se touchent même pas", "On dirait un filtre".

Mais la vidéo est bien vraie ! La rencontre et la danse ont eu lieu. Just Riadh et l'agence Smile chez qui il est signé (qui gère aussi (Alexandre Gigow, Fatou Guinea, Mr Boris Becker, It's Crazy Sally...) ont même dévoilé les coulisses de cette rencontre au sommet. Dans leurs stories Instagram, la reusta des réseaux apparaît avec l'athlète. Il y a une vidéo de leur rencontre où ils sont en train de se parler, une vidéo du shooting où ils ont posé ensemble pour des photos et même une vidéo de Just Riadh et Neymar quand ils ont fait leur danse TikTok.