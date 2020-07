Jurassic World : la série d'animation de Netflix se dévoile et c'est... spécial

C'est avec Camp Cretaceous (La Colo du Crétacé en VF) que la franchise Jurassic World va prochainement s'étendre. Au programme ici ? Pas de nouveau film (pour l'instant) au cinéma, mais une série d'animation produite par Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall à destination de Netflix. Son petit truc en plus ? L'intrigue de ce dessin animé se déroulera en même temps que le film sorti en 2015.

Premières images moches mais prometteuses du dessin animé

Tandis que 6 adolescents qui ne se connaissent pas sont choisis pour vivre une aventure hors du commun de l'autre côté d'Isla Nublar, ces jeunes héros voient soudainement leur chance tourner et se retrouvent piégés dans le parc au moment même où les dinosaures deviennent incontrôlables. Ils doivent alors unir leur force pour espérer survivre et faire preuve d'imagination afin de s'extirper de ce cauchemar.

Composé de seulement six épisodes, ce dessin animé sorti tout droit des studios de DreamWorks Animation nous promet des séquences d'action épiques et des dinosaures aussi redoutables que flippants. Clairement, si le public visé est plus jeune que celui de la saga, le côté aventure-horrifique ne devrait pas être oublié. Seul (gros) point négatif, les graphismes présentés dans la première bande-annonce sont terriblement moches et nous ramènent aux jeux mobiles bien nuls qui sponsorisent la moitié des YouTubeurs. Oui, on a cette étrange impression d'être revenu au début des années 2000. Et ça fait mal aux yeux.

Rendez-vous le 18 septembre pour découvrir Jurassic World: Camp Cretaceous sur Netflix.