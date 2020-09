Julie and the Phantoms saison 2 : Luke et Julie en couple ? L'avis des acteurs (Interview)

Y-aura-t-il une saison 2 de Julie and the Phantoms sur Netflix ? Dans une interview donnée à PRBK, le producteur et réalisateur Kenny Ortega a confié que cela était tout à fait possible et les acteurs sont prêts eux aussi. Nous avons interrogé Madison Reyes (Julie), Charlie Gillespie (Luke), Jeremy Shada (Reggie) et Owen Patrick Joyner (Alex) lors d'un junket virtuel. L'occasion pour eux d'évoquer la suite de la série et leur expérience sur le tournage.

Luke et Julie peuvent-ils se mettre en couple ?

Dans la saison 1 de Julie and the Phantoms, Luke et Julie se sont rapprochés au fil des épisodes et semblent même avoir des sentiments l'un pour l'autre. Mais pourraient-ils vraiment se mettre en couple ? Nous avons posé la question à Madison Reyes et Charlie Gillespie qui les interprètent. "Ils sont d'abord meilleurs amis avant d'être quoique ce soit d'autre. Oui, il la trouve mignonne et elle aussi mais en réalité, c'est surtout une connexion." confie l'acteur. Mais ce dernier n'est cependant pas certain qu'une histoire d'amour soit possible entre eux. "Il y a pas mal d'obstacles" nous a-t-il expliqué comme vous pouvez le découvrir en vidéo dans notre diaporama.

Dans notre interview, Owen Patrick Joyner évoque aussi la relation entre son personnage, Alex, et celui de Booboo Stewart, Willie. Mais ce n'est pas tout puisque le cast de Julie and the Phantoms nous confie aussi ce qu'ils veulent voir dans une possible saison 2. Découvrez l'interview en intégralité dans notre diaporama.

