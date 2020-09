Julie and the Phantoms : une saison 2 prévue ? Kenny Ortega nous répond (Interview)

Après High School Musical et la saga Descendants sur Disney Channel, c'est du côté de Netflix que Kenny Ortega dévoile ses nouveaux projets. L'ex-chorégraphe est le producteur et réalisateur de la série musicale Julie and the Phantoms qui raconte comment une jeune fille va retrouver goût pour la musique avec l'aide des membres d'un groupe... morts depuis 25 ans ! Une série feel-good sortie le 10 septembre sur la plateforme et que, comme nous, vous avez sûrement déjà binge-watché. Si c'est le cas, vous devez vous demander si une suite est prévue. PRBK a posé la question à Kenny Ortega lors d'une interview.

Une saison 2 possible... et une tournée !

Si vous avez adoré Julie and the Phantoms, bonne nouvelle : une suite pourrait bien voir le jour ! Même si elle n'a pas été officiellement commandée par Netflix, une saison 2 de la série pourrait bien être au programme, si le show séduit les téléspectateurs. Kenny Ortega nous a en tout cas expliqué que l'équipe est prête ! "Ici aux Etats-Unis, on ne sait pas du tout si le reste du monde regarde la série. Si c'est le cas et que les gens aiment la série et la soutiennent, nous sommes prêts. Nous adorerions, une fois que nous aurons l'occasion, faire une saison 2." nous a-t-il confié lors d'une interview réalisée à distance.

Mais ce n'est pas la seule idée de l'équipe : elle souhaite organiser une tournée si le succès du show est au rendez-vous. "On adorerait faire une tournée (...) Amener Julie and the Phantoms en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord." explique le réalisateur et producteur du show. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts !

Propos recueillis par Aubéry Mallet. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com.