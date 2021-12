Jul x Reebok : la collab de sneakers et vêtements avec plein de références au rappeur marseillais

Reebok x Jul : une collab street avec des références au rappeur marseillais

"C'est le featuring le plus spectaculaire de l'année" prévient le communiqué de presse : la marque Reebok et le rappeur marseillais Jul sortent une collab de sneakers, vêtements et accessoires. Ensemble, en partenariat avec la griffe de prêt-à-porter D'or et de Platine, ils ont imaginé plusieurs pièces. Une collab sportswear, qui mêle l'univers du training et du motorsport. Des baskets, fringues et accessoires qui sont street, confort et de qualité comme toutes les pièces Reebok, mais qui sont aussi stylées à l'image de l'artiste, avec de nombreuses références à celui qui est devenu le plus vendeur de l'histoire du rap français.

Sur les pièces de cette collection Reebok x Jul, vous pourrez ainsi découvrir des termes qui rappellent celui à qui on doit notamment les albums "13'Organisé" et "Classico Organisé", comme "LA ZONE EN PERSONNE", "RACING EN Y" et "LA MAQUINA". Vous pourrez aussi y découvrir la silhouette de Jul qui cabre sur un scooter, ou encore le dessin d'un ovni qui fait le célèbre signe de Jul (repris par des stars du monde entier). Même les photos de la campagne font penser à On m'appelle l'ovni, comme si elles avaient été prises depuis l'espace.