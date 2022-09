Jugée "ravagée par la chirurgie", Jessica Thivenin recadre une nouvelle fois les haters

Le physique de Jessica Thivenin déchaîne décidément les passions ! Il y a quelques semaines, de nombreux internautes ont remarqué que Manon Marsault lui ressemblait de plus en plus. Mais surtout, la maman de Maylone et Leewane, qui a pourtant toujours assumé et a même listé toutes ses chirurgies esthétiques, est régulièrement victime d'attaques de haters à ce sujet.

"La chirurgie t'a ravagée"

Dernièrement, elle est apparue le visage très gonflé dans Les Apprentis aventuriers 5 et a reçu de nombreuses critiques. Elle a pris ça à la rigolade et a répondu cash aux attaques. "Si ça ne vous plait pas, ce n'est pas grave. Moi, je me plais et je suis très contente. Après, c'est vrai que sur la vidéo, je suis un peu gonflée. Je venais juste de faire mes injections avant de partir. Ma tête me convient très bien. Le principal, c'est que je m'aime. J'espère pour vous que vous allez réussir à tourner la page et avancer dans votre vie personnelle", avait-elle déclaré.

Ces dernières heures, Jessica a de nouveau reçu un commentaire très violent de la part d'un internaute. "Ce n'est vraiment pas pour être méchante, mais honnêtement, la chirurgie t'a ravagée. Tu étais mieux avant", peut-on lire.

"Je te trouve ridicule"

Encore une fois, celle qui a fait scandale après un court voyage en avion a répondu sans langue de bois. "Ce n'est pas pour être méchante, mais ton avis sur mon physique, je m'en tamponne le coquillart. Et ce n'est pas pour être méchante bien sûr, mais je te trouve ridicule de perdre ton temps à critiquer le physique des gens", affirme-t-elle, avant de conclure : "Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de sa tête, de sa profession... Mais encore une fois, ce n'est pas pour être méchante".

On peut dire qu'elle n'a rien perdu de sa répartie !