Johnny Depp de retour dans le rôle d'un pirate (mais ce n'est pas Jack Sparrow)

Un retour en Jack Sparrow possible ?

Johnny Depp a donné vie à Jack Sparrow cinq fois : dans Pirates des Caraïbes : La malédiction du Black Pearl ; dans Pirates des Caraïbes : le Secret du coffre maudit ; dans Pirates des Caraïbes : jusqu'au bout du monde ; dans Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence et dans Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar. Et certains espèrent toujours le revoir dans ce rôle. Jerry Bruckheimer, producteur de la saga, a annoncé, lors de la promotion de Top Gun: Maverick, que deux scénarios étaient en cours de développement. L'un d'eux avec Margot Robbie comme nouvelle protagoniste et l'autre sans elle. Mais Johnny Depp a aussi récemment démenti son retour dans la peau du célèbre pirate buveur de rhum.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine et Shana Aiche.