Jessica Thivenin : après Maylone, bientôt un 2e enfant ? Elle répond

C'est une année 2019 très mouvementée qu'ont vécu Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Après 9 mois de grossesse compliqués durant lesquels la candidate des Marseillais devait rester alitée, elle donnait naissance à Maylone, le 7 octobre dernier. Mais tout ne se passait pas comme prévu et celui-ci devait se faire opérer d'urgence à cause d'une atrésie de l'oesophage. Si tout se passait bien pour le petit garçon durant l'opération, le cauchemar continuait début décembre, alors que Maylone a failli mourir en s'étouffant avec son lait. Heureusement, Jessica réussissait à le réanimer grâce à un massage cardiaque.

Jessica Thivenin prête à avoir un 2e enfant après Maylone ?

Alors, forcément, ce n'est pas une grande surprise lorsque la jeune maman confie en story qu'elle ne se sent pas prête à faire un deuxième enfant tout de suite. En pleine discussion avec Manon Marsault, venue leur rendre visite avec Julien Tanti et Tiago, elle avoue : "Quand t'as des amis tu leur dis toujours : 'Alors c'est pour quand le deuxième ?', mais moi honnêtement, pas de suite. Moi, dans deux ou trois ans. Là, je peux pas, c'est pas possible". Un choix que l'on ne peut que comprendre ! D'ici là, Jessica Thivenin et Thibault Garcia vont bien surveiller leur petit Maylone et bien prendre soin de lui.