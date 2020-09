Jessica Thivenin absente au mariage de Stéphanie Durant et Théo : elle dévoile les raisons

Alors que la Covid-19 continue de nous envahir et de perturber notre mode de vie, elle n'empêche heureusement pas les amoureux de se marier ! Si certains préfèrent décaler leur cérémonie à l'année prochaine pour éviter de porter le masque à la mairie ou à l'église, d'autres maintiennent leur union comme Stéphanie Durant et Théo Soggiu, qui se sont fiancés au mois de janvier.

"Si je ne suis pas allée au mariage de Steph et Théo, c'est parce que..."

Eh oui, l'ex-candidate phare des Marseillais et son petit ami, avec qui elle est en couple depuis 4 ans, se sont mariés, le 17 septembre 2020, entouré d'un comité assez restreint. Et si vous vous posez la question, Jessica Thivenin, Julien Tanti et les autres ne faisaient pas partie des invités. L'absence de la maman de Maylone a d'ailleurs étonné pas mal de monde, mais rassurez-vous, les deux potes ne se sont pas disputées.

Jessica Thivenin a expliqué pourquoi elle n'est pas venue au mariage de Stéphanie Durant sur Snapchat : "Si je ne suis pas allée au mariage de Steph et Théo, c'est parce qu'ils l'ont fait en France en petit comité et qu'ils referont la fête plus tard tout simplement. J'étais au courant et je sais qu'ils ont galéré à se marier. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'ils feront la fête l'année prochaine je crois, un petit peu comme nous. On va y arriver aussi à faire notre mariage."

"Ça devait être cet été, mais ça a été annulé"

Thibault Garcia et Jessica Thivenin (Les Marseillais VS Le reste du monde 5) se sont eux aussi mariés en petit comité, mais attendent toujours de pouvoir organiser une grande fête avec plus d'invités : "Ça devait être cet été, mais ça a été annulé avec les problèmes de Maylone et la Covid. Je ne veux pas organiser mon mariage si je ne sais pas si je peux inviter tout le monde. Je ne veux pas qu'il y ait de problèmes, ça sera donc l'année prochaine."