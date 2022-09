Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré 2020) : Mathieu explique la raison de son absence de dernière minute à leur mariage

On peut dire que L'amour est dans le pré 2020 est une saison réussie ! Après Mathieu et Alexandre qui se sont mariés en juin 2021, c'était au tour de Jérôme et Lucile de se dire "oui", ce samedi 27 août 2022. Malgré une grosse inquiétude avant la cérémonie, les parents de Capucine ont tout de même pu célébrer leur union devant tous leurs proches... Enfin presque ! En effet, deux invités de tailles manquaient à la fête.

Karine Le Marchand qui, en général, essaye d'assister à tous les mariages des couples formés dans son émission, a dû s'absenter. Mais l'animatrice avait une bonne raison et ne pouvait vraiment pas être de la partie.

Mathieu explique son absence remarquée

L'autre absence très remarquée était celle de Mathieu, candidat de la même saison de ADP et très proche ami de Lucile. Il avait même participé à l'enterrement de vie de garçon de Jérôme. Malheureusement, il a dû annuler sa présence à la cérémonie à la dernière minute.

"Ma team mariée. Les meilleurs... mes indispensables. Pour les plus curieux, oui il manque Mathieu mais il était avec nous par la pensée et nous l'aimons très fort", a écrit Lucile en story Instagram. Les fans peuvent souffler, la jeune mariée n'en veut pas à son ami. Et on comprend pourquoi ! En effet, Mathieu avait également une très bonne raison de ne pas être là.