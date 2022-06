Jennifer (Mariés au premier regard 2022) choquée du montage, elle balance ce qu'on n'a pas vu à l'écran avec Eddy

Sans surprise au regard de son incroyable succès d'audiences cette année, Mariés au premier regard aura le droit à une saison 7 en 2023. En revanche, les producteurs - qui ouvrent la porte à un couple gay l'an prochain, devront clairement s'occuper des monteurs de l'émission (renouvellement des équipes ? Des formations ?) pour convaincre de nouveaux candidats d'intégrer le casting.

La raison ? Comme on a pu le découvrir au cours de cette saison 6, les nombreux participants n'ont pas cessé de critiquer le montage des différents épisodes qui n'auraient pas toujours été fidèles à la réalité. Ainsi, après Cyndie qui a taclé les mensonges dévoilés à l'écran, Bruno qui a reproché le fait que sa soeur était volontairement dénigrée ou encore Alicia qui a été choquée de voir sa vérité être détournée, c'est au tour de Jennifer de critiquer la mise en scène optée par les monteurs et producteurs en 2022.

Jennifer en colère contre le montage de MAPR

Selon la femme d'Eddy, l'émission - qui avait déjà lourdement pointé du doigt sa méfiance envers les hommes suite à son passé durant son portrait, n'aurait pas arrêté de s'attarder sur le manque de tendresse ou de gestes affectueux, alors même que son histoire ne se limitait pas à ça durant le tournage.

"On les a trop vus [ces blocages] ! J'ai l'impression que mon histoire se résume à ça...", a-t-elle déploré auprès de Télé-Loisirs. Or, si elle n'a pas renié l'existence ces blocages, "Oui, ils sont présents et ils le seront jusqu'à la fin, ça, on le sait. Ça fait partie de mon histoire", elle a surtout tenu à rappeler que sa relation avec Eddy ne s'était jamais arrêtée à ça, "On a vécu des moments super bien. Pendant la cérémonie, on a beaucoup rigolé. Plein de choses n'ont jamais été montrées. Nous avons parlé de mon fils, je n'ai jamais caché mon enfant à Eddy."

"Notre expérience ne se résume pas aux blocages !"

Jennifer en est consciente, dans une émission comme Mariés au premier regard portée par de nombreux couples différents, "on ne peut pas tout faire voir sinon ce serait trop long". En revanche, elle n'accepte pas que les producteurs et monteurs aient profité de cette limitation de durée pour réécrire à leur guise son parcours dans l'aventure, "J'ai l'impression qu'on voyait une fille bloquée constamment. En off, on a vécu des super bons moments. C'est dommage car notre expérience ne se résume pas aux blocages !".

Contrairement à ce qui a pu être dévoilé à la télévision, sa relation avec Eddy était fluide et coopérative puisque tous les deux étaient véritablement sur la même longueur d'ondes. "On s'était mis d'accord avec Eddy sur le fait de ne pas dormir ensemble, chacun chambre à part. (...) Cela a été dit en off entre lui et moi depuis le début, a-t-elle martelé, lassée de l'image que l'émission a pu renvoyer. Ce n'est pas parce qu'on fait cette expérience qu'il faut dormir avec son mari, chacun avance à son rythme".

Si vous avez des connaissances en montage, c'est le moment d'envoyer votre CV !