Jennifer et Eddy (Mariés au premier regard 2022) séparés ? "Vivement que ce soit terminé"

Jennifer et Eddy se sont dit "oui" dans l'épisode 7 de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets. Le marié est tout de suite tombé sous le charme de sa future femme, mais ça n'a pas été réciproque. Elle s'est au contraire rapidement montrée distante et a même refusé de dormir avec son mari lors de la nuit de noces, ce qu'elle avait pourtant initialement accepté. Ce changement d'avis avait d'ailleurs beaucoup énervé Eddy, qui n'avait pas caché son seum. Depuis, leur relation semble s'être heureusement améliorée - on a pu voir Jennifer faire de petits efforts, mais cela a-t-il suffit pour qu'ils décident de rester mariés ? Il faudra attendre le bilan pour le savoir.

"Ça fait trois mois qu'on ne vit plus"

Une attente interminable pour les fans, mais également pour Eddy. Sur Instagram, il n'a pas caché son impatience ! "Je sais que c'est long pour vous les amis, mais imaginez pour nous. Nous, ça fait trois mois qu'on ne vit plus. Je vous parle de tous les candidats. On ne peut pas sortir avec la personne si on est encore avec elle. On ne peut pas sortir sans elle sinon on dira que je ne suis plus avec elle. On ne peut pas mettre son alliance, sinon on va dire que je suis avec elle, on ne peut pas la laisser... Il y a plein de choses", a expliqué le candidat qui a défendu les proches de sa femme, avant d'ajouter, "Vous n'imaginez pas comme c'est long et difficile à gérer".

"Vivement que ce soit terminé"

"Du coup moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup normalement. Je me calme, je profite de mes amis chez eux, de ma famille etc... Mais il faut savoir que pour nous, c'est très long", a poursuivi celui qui a perdu 22 kilos, avant de rappeler une dernière fois combien il attendait la fin avec impatience : "On a le droit de vivre aussi. On a le droit de souffler de temps en temps (...) Cette expérience, je la fais depuis le printemps 2020, quand j'ai répondu à l'annonce. J'ai commencé les premiers trucs en septembre 2020, j'ai commencé les ateliers en 2021, ensuite on s'est mariés (...) Je ne regretterai jamais l'expérience, mais vivement que ce soit terminé".

Il va donc falloir être encore un peu patient pour savoir si Eddy et Jennifer ont divorcé ou non, même si un blogueur pense déjà avoir la réponse...