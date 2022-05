Eddy (Mariés au premier regard 2022) furieux d'être recalé du lit de Jennifer ? Il se justifie et dévoile une scène coupée

Eddy et Jennifer se sont dit "oui" dans l'épisode 6 de Mariés au premier regard 2022. Depuis, la jeune femme semble plutôt froide avec son mari, elle a d'ailleurs accusé le montage, et ce dernier se demande s'il lui plait vraiment. Dans l'épisode 9, diffusé ce lundi 23 mai sur M6, on a assisté au début de leur nuit de noces. Si Jennifer avait d'abord accepté de partager le même lit qu'Eddy, elle a finalement changé d'avis. Sur les images, le marié apparait vexé. "Nous sommes mariés maintenant, ma place est dans le lit conjugal, pas sur le canapé" s'agace-t-il face caméra.

"Je me lève et je quitte la chambre sans la moindre colère"

Dans une interview accordée à TV Mag, Eddy est revenu sur son coup de colère et assure que les images diffusées ne reflètent pas la réalité. "Notre discussion était très cordiale mais il était très tard, nous étions tous les deux très fatigués et je n'avais plus envie de discuter. Cela n'est pas montré au montage, je lui dis exactement que la nuit porte conseil et je prends position en lui disant que je ne peux pas décider de ses choix à sa place. De là, je me lève et je quitte la chambre sans la moindre colère" déclare celui qui a pris la défense de sa belle-famille.

Eddy ajoute qu'il y a eu une erreur de chronologie au montage. En effet, il aurait en réalité lâché la fameuse phrase polémique bien avant d'avoir eu la conversation avec Jennifer. "Quand la question m'a été posée sur la nuit de noces, je suis encore en costume, la conversation avec Jennifer n'a pas encore eu lieu et je réponds que, traditionnellement, les mariés partagent le même lit" affirme-t-il.

"Nos rapports sont toujours restés cordiaux"

"Dans les faits, quand Jennifer me fait part de son choix, je le respecte et je quitte la chambre. Nos rapports sont toujours restés cordiaux", insiste Eddy, avant de conclure : "J'ai dû dormir deux heures à peine. J'ai beaucoup réfléchi à la situation, à essayer de savoir quelle serait la meilleure façon d'aborder les prochains échanges avec Jennifer. Je me suis aussi posé la question de savoir si je devais continuer ou arrêter".

Pour découvrir la suite des aventures d'Eddy et Jennifer, rendez-vous tous les lundis sur M6. Si vous n'êtes pas patients, un blogueur a déjà dévoilé s'ils étaient toujours ensemble ou séparés...