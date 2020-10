Jennifer Aniston boycotte Kanye West : elle demande à ses fans de ne pas voter pour lui

Jennifer Aniston clashe Donald Trump : "Il a décidé que le racisme n'était pas un problème"

La star qui a failli arrêté sa carrière à cause d'un film Netflix a aussi demandé à ses fans de ne pas voter pour Donald Trump. "À l'heure actuelle, quelques hommes au pouvoir décident de ce que les femmes peuvent et ne peuvent pas faire de leur propre corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n'était pas un problème. Il a ignoré à plusieurs reprises et publiquement la science... trop de personnes sont mortes" a-t-elle déclaré à propos de lui.

Jennifer Aniston a ainsi sous-entendu avoir voté pour Joe Biden et sa colistière Kamala Harris, du parti démocrate. Et elle a ainsi invité les américains à faire comme elle : "J'ai déposé mon bulletin de vote... J'ai voté pour eux parce qu'en ce moment, ce pays est plus divisé que jamais", "Il s'agit de l'avenir de ce pays et du monde. Votez pour l'égalité des droits de l'Homme, pour l'amour et pour la décence".