Jennifer Aniston : la star de Friends a failli arrêter sa carrière, la faute à un film Netflix ?

Jennifer Aniston a failli tout quitter

Difficile d'imaginer le monde du cinéma et des séries sans Jennifer Aniston. Et pourtant, l'inoubliable interprète de Rachel dans la cultissime comédie Friends était récemment à deux doigts de mettre fin à sa carrière d'actrice. Invitée du podcast SmartLess animé par Will Arnett (BoJack Horseman), Sean Hayes (Will & Grace) et Jason Bateman (Ozark), elle a en effet confié avoir été marquée par une mauvaise expérience il y a près de deux ans.

"C'était avant d'intégrer la série The Morning Show. C'était après un rôle que je venais de jouer, qui m'avait fait me dire, 'Wow, c'était vraiment... ça m'a supprimé toute joie en moi et je ne sais pas si ça m'intéresse encore'" a-t-elle ainsi révélé au trio. Cet état d'esprit qui était nouveau pour l'actrice, l'a donc vue avoir la pire des pensées, "quitter le monde de la comédie m'a bien traversé l'esprit".

Un film Netflix en cause ?

Tout logiquement, cette révélation a surpris les animateurs, "Tu venais de heurter une sorte de mur créatif ? Ca venait des gens avec qui tu venais de travailler ? Ou c'était juste un sentiment de ras-le-bol ?" lui a notamment demandé Jason Bateman, ce à quoi Jennifer Aniston a répondu, "C'était à cause d'un projet qui n'avait pas été bien préparé. On a tous déjà vécu ça."

Bien évidemment, la comédienne n'a pas révélé le nom du projet en question, mais au regard de sa filmographie à cette période, deux films Netflix sortent du lot : Murder Mystery et Dumplin. Et quand on sait que Jennifer Aniston "adore toujours autant tourner avec Adam Sandler", son partenaire dans Murder Mystery, c'est visiblement Dumplin - un film qui la voyait incarner une ancienne reine de beauté peu attachée à sa fille qu'elle trouvait trop ronde, qui semble visé par ces critiques...