Jazz menace Jessica Thivenin pour une histoire de coiffeur : "Je vais lui péter la gue*le"

Jazz n'aime pas trop qu'on touche à son coiffeur, Hamza. Nabilla Benattia l'a bien compris après le coup de gueule de la star de la JLC Family : "T'es tellement obsédée par moi, Nabilla Benattia, carrément je cite ton nom, que t'es partie jusqu'à me voler mon coiffeur, celui qui me coiffe depuis un an ! Je ne sais pas ce que tu as avec moi, mais tu as une obsession grave. Tu me choques de la profonde méchanceté que tu es, les gens ne connaissent pas ton vrai visage sale p*te !" La femme de Laurent Correia s'est ensuite excusée pour ses propos violents, mais chassez le naturel, il revient au galop comme on dit.

Jazz en colère contre Jessica Thivenin pour un vol de coiffeur ?

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin a fait appel au coiffeur de Jazz pour s'offrir une nouvelle coupe de cheveux pour l'anniversaire de son mari, Thibault Garcia. Grosse erreur ! Dans une vidéo postée par Laurent Correia, supprimée, mais relayée par Gossip Room, on peut entendre Jazz s'énerver et dire à sa mère : "J'ai envie de lui péter la gue*le en fait". Sandra réagit alors : "Mais c'est bon avec vos cheveux, vous forcez." Rien ne dit que la mère de Chelsea et Cayden vise la candidate des Marseillais à Dubaï, mais les internautes en sont sûrs.