Jazz (JLC Family) et Laurent : après la tromperie, le couple est plus complice et soudé qu'avant

Une relation compliquée...

Jazz a peut-être été récemment trompée par Laurent, mais la star de JLC Family n'a pas pour autant souhaité tirer un trait sur leur histoire. Malgré une forte douleur ressentie en apprenant la nouvelle, "J'étais bouleversée. Je ne voulais plus le voir, je lui ai dit de partir, j'étais en colère de subir ça publiquement. (...) J'étais rongée de peine, de haine, de honte et de gêne", la maman de Chelsea et Cayden a confié lors d'une interview accordée à MyTF1 qu'elle croyait toujours au concept de seconde chance.

Ainsi, peu importe les critiques des Internautes sur leur relation, elle préfère regarder devant plutôt que derrière, "J'ai décidé de ne pas pardonner à mon mari mais j'ai décidé de passer au dessus et de donner une nouvelle chance à mon mariage, c'est-à-dire ne pas divorcer, ne pas briser ma famille, ne pas briser mes enfants, le père de mes enfants et de redonner une chance à mon mari."

... qui s'améliore

Et visiblement, Jazz a eu raison. Comme on a pu le découvrir sur Snapchat dans la nuit de vendredi 29 janvier au samedi 30 janvier 2021, les deux stars de la télé-réalité sont désormais plus amoureux que jamais. Alors qu'ils ne se lâchent plus, le couple semble en effet avoir gagné en complicité ces derniers jours.

A l'occasion d'une soirée passée au lit à regarder Netflix et à disserter sur l'incapacité de Jazz à regarder des films destinés aux plus de 18 ans, Laurent s'est ainsi montré aussi drôle qu'attentionné (et dissipé), "Je suis le mec le plus tranquille du monde, non mais avoue le sérieusement", tandis que Jazz n'a pu s'empêcher de laisser parler son coeur en le prenant en photos dans toutes les positions après avoir affirmé que son mari était "le plus beau" (voir dans notre diaporama).

Surtout, un peu plus tard durant la nuit, la soeur d'Eva Queen s'est ensuite amusée à filmer son compagnon en train de ronfler. Le twist ? Malgré le bruit énorme que celui-ci pouvait faire, Jazz apparaissait souriante, heureuse et amoureuse, et visiblement prête à le rejoindre au pays des rêves, en témoignaient leurs deux mains enlacées.

Comme quoi, les happy ending sont toujours possibles.