Jazz Correia inquiète après la mort de Mava Chou : "La prochaine victime c'est peut-être moi"

"La prochaine victime c'est peut-être moi"

Et pour cause, comme elle l'a dévoilé à travers des captures d'écran, Mava Chou n'était pas la seule influenceuse à être la victime de cyberharcèlement. Au contraire, les trolls et haters sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine et s'attaquent à tout le monde, à commencer par elle, souvent la cible de moqueries et rumeurs de la part de certains blogueurs : "Ça ne doit jamais plus arriver. J'invite tous les gens connus de tout milieu confondu à venir me voir si vous êtes harcelés en réel ou sur les réseaux sociaux (par des gens, des blogueurs ou des journalistes...) Peu importe, il est temps d'agir ! Et nous allons agir ! Nous sommes des êtres humains, pas des bêtes de foire. Qui êtes-vous pour nous torturer comme ça ?"

Un coup de gueule important pour la jeune maman, qui a réellement peur d'assister à de nouveaux drames à l'avenir si les choses n'évoluent pas rapidement dans la bonne direction, "La prochaine victime c'est peut-être moi, peut-être toi ou nos enfants, notre soeur, nos amis".