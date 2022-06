Jauffrey (Mariés au premier regard 2022) friendzoné par Cyndie ? Elle s'explique sur leur voyage de noces

Dans l'épisode 11 de Mariés au premier regard 2022 diffusé ce lundi 13 juin sur M6, on a pu assister à un moment hors du temps. Invitée à découvrir la demeure de Jauffrey à Marseille, Cyndie a en réalité fait face à la version 3 étoiles... de la maison de Robinson Crusoé.

Jauffrey friendzoné d'entrée par Cyndie

Des palettes en guise de lit, des meubles à monter et des toilettes absentes, ce séjour chez son nouveau mari ressemblait plus à un traquenard qu'à un week-end de rêve. De quoi décevoir la jeune femme ? Oui... et non. Au micro de Télé-Loisirs, Cyndie a confessé qu'au moment de se rendre chez Jauffrey, elle avait déjà pris beaucoup de recul sur cette aventure et cette nouvelle relation.

"D'un commun accord, au voyage de noces, on a quand même discuté. [Ce qui a été diffusé] donne l'impression qu'on en n'a pas parlé mais on a quand même discuté. Lors du voyage de noces, je ne voulais pas me donner, a-t-elle dans un premier temps révélé. J'avais besoin de connaître sa sincérité et de savoir s'il était réellement prêt. Du coup, j'ai préféré creuser, savoir s'il était prêt, je voulais savoir ce qu'il attendait de cette expérience, s'il avait vraiment envie d'avoir une femme dans sa vie".

Un test important et nécessaire pour la mariée

Autrement dit, peu importe son nouveau statut de mari, Jauffrey s'est logiquement fait friendzoner par Cyndie dès leurs premières minutes passées ensemble. En revanche, le candidat peut souffler, même si sa prétendante n'a pas super bien vécu la visite de son appartement, il aurait pu vivre dans une villa sur la plage que cela n'aurait pas changé grand chose.

Malgré une image peu sérieuse renvoyée par ce logement, l'essentiel était ailleurs pour Cyndie à cet instant : "J'avais hâte de rentrer dans notre vie de tous les jours pour voir ce qu'il avait à nous donner, s'il était prêt à construire quelque chose." La mariée l'a ensuite expliqué, "Je me suis protégée car j'ai eu des relations hyper douloureuses, je suis tombée sur des garçons qui ont vendu du rêve et qui n'ont pas été sincères avec moi. J'avais envie de faire les choses autrement".

Les explications et l'attitude de Jauffrey ont-elles suffit à la rassurer sur ses envies et à lui faire oublier ce mode de vie particulièrement gênant ? Cyndie s'est-elle laissée attendrir par le discours de son mari ? Réponse dans les prochains épisodes.