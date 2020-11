Jamie Dornan (Fifty Shades) : un bébé secret avec Dakota Johnson ? L'acteur face à une fan flippante

Etre un acteur à succès, c'est à la fois cool pour l'ego et le compte en banque. Néanmoins, comme l'a confié Jamie Dornan, la célébrité peut également entrainer quelques mésaventures aussi étranges que flippantes et il est malheureusement bien placé pour le savoir. Suite au carton de la franchise cinématographique Fifty Shades of Grey dans laquelle il a tenu l'un des rôles principaux, il a en effet vu sa fan-base s'agrandir. Or, avec elle, ce sont les interactions bizarres avec une partie de ce public qui ont également augmenté.

Jamie Dornan face à une fan inquiétante

Dernier exemple en date ? Le comédien l'a confié à Vanity Fair, une fan a profité du récent confinement mis en place aux USA afin de lutter contre le Covid-19 pour lui envoyer une inquiétante lettre accompagnée d'un montage photo d'un enfant inconnu, "Quelqu'un me disait que c'était mon enfant et que ma femme devait être mise au courant que j'avais un gamin de 7 ans environ".

Et là où cette affaire a pris une tournure encore plus improbable (et glauque), c'est que cette fan était persuadée de connaître la maîtresse du comédien, "Je crois qu'elle tentait de faire comprendre que cet enfant était le mien et celui de Dakota Johnson, et que nous l'avions eu durant le tournage du premier Fifty Shades of Grey". Une histoire WTF dont seules les stars ont le secret, que Jamie Dornan n'est pas près d'oublier. Il l'a confessé, "Ca a attisé notre curiosité, mais disons que c'était légèrement flippant". Entre ça et les sex-toys reçus par Dakota Johnson, l'expérience Fifty Shades of Grey restera très spéciale pour les acteurs.

Pour l'anecdote, Jamie Dornan l'a ensuite rappelé, il ne pouvait pas vivre une aventure avec Dakota Johnson il y a de cela 7 ans, puisque c'est justement à cette période qu'il a rencontré la femme de sa vie, "Dès notre première discussion, je l'ai senti : c'est la bonne. C'était assez étrange". Et depuis, le couple a donné naissance à trois enfants.