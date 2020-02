Jake Paul violemment remis en place par Gigi Hadid après avoir attaqué Zayn Malik

C'est officiel : après une seconde rupture en janvier 2019, Zayn Malik et Gigi Hadid sont de nouveau en couple. Celle qui a rompu avec Tyler Cameron en octobre dernier a été vue bras dessus dessous avec l'ancien membre des One Direction dans les rues de New York. Et si vous doutiez encore de leurs retrouvailles, la soeur de Bella Hadid a montré son amour pour le beau brun en prenant sa défense sur Twitter ce dimanche 23 février 2020. La mannequin qui n'a pas la langue dans la poche n'a en effet pas supporté que Jake Paul s'en prenne à lui.

Jake Paul tacle Zayn Malik

Le youtubeur a en effet tweeté : "J'ai dû presque applaudir Zane des One Direction parce qu'il est un enfant qui a une mauvaise attitude et m'a basiquement dit d'aller me faire voir sans raison alors que j'étais gentil avec lui...Zane si tu lis ceci... arrête d'être en colère parce que tu es rentré seul à ta chambre d'hôtel de gros cul hahaha.", avant d'ajouter "Bro, il a littéralement commencé à crier et à faire flipper 'tu veux me tester mon pote'. lol je me sens mal pour les stars de l'enfance."

Gigi Hadid réplique et ça fait mal

Des messages aujourd'hui supprimés, qui ont fait réagir Gigi Hadid : "Lol tu dis ça parce qu'il ne se soucie pas de traîner avec toi et ton équipe embarrassante de groupies YouTube...? Seul à la maison avec ses meilleurs amis comme un roi respectueux parce qu'il m'a moi, chéri. Insensible à ton cul laid et sans importance. Va te coucher...", a-t-elle répliqué. Une réponse applaudie par les internautes, qui n'ont pas manqué de fustiger eux aussi le frère de Logan Paul. S'il n'a pas répondu directement, il a tweeté quelques heures plus tard : "Quelqu'un doit me prendre mon téléphone quand je suis bourré parce que je suis un putain d'idiot". Une façon de s'excuser ? De son côté, Zayn Malik n'a pas réagi.