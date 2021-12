Jacob Elordi de nouveau en couple ? Il aurait craqué pour une Youtubeuse, fille d'une actrice

Les premières rumeurs d'un rapprochement entre Jacob Elordi et Olivia Jade sont sorties en fin de semaine dernière après que les deux stars ont été vues ensemble à Los Angeles. "Olivia et Jacob sortent ensemble" a ensuite confirmé une source proche du couple à People. Selon cette personne, Olivia Jade serait aussi toujours en contact avec son ex, Jackson Guthy, qui est chanteur. "Olivia est heureuse mais elle et Jackson parlent toujours souvent" a confié cette source, laissant entendre qu'une réconciliation n'était pas à exclure malgré son rapprochement avec Jacob Elordi. Comme à son habitude, l'acteur qui a critiqué The Kissing Booth n'a pas confirmé ou démenti cette nouvelle relation.