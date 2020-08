Jacob Elordi avoue être un "gros fan" de High School Musical et Gossip Girl

Oui, Jacob Elordi est beau et sexy, mais l'acteur aimerait être plus que ça. Il en a d'ailleurs marre qu'on parle de ses abdos, la faute à ses scènes torse nu dans The Kissing Booth et The Kissing Booth 2 et la série Euphoria. L'ex de Joey King souhaiterait aussi joueur d'autres personnages que des ados. Il a eu pourtant des goûts assez teen à une certaine période : il était par exemple fan de High School Musical et Gossip Girl.