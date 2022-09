"J'ai cru que j'allais mourir", Norman Reedus (The Walking Dead) dévoile la vérité sur son terrible accident durant le tournage

C'est le 30 mars 2022 que le tournage du tout dernier épisode de la saison 11 de The Walking Dead a pris fin aux USA. Un moment très particulier et émouvant pour les acteurs, auquel aurait pu ne jamais prendre part Norman Reedus. Quelques jours auparavant, le 11 mars plus précisément, l'inégalable interprète de Daryl avait en effet été victime d'un terrible accident (non spécifié) sur le plateau, qui avait résulté d'une commotion cérébrale.

Norman Reedus a cru mourir sur le plateau de The Walking Dead

Rassurez-vous, le comédien va beaucoup mieux aujourd'hui et vient même déjà de retrouver son célèbre personnage qui sera bientôt au centre de son propre spin-off. Malgré tout, il l'a confessé à Entertainment Weekly, ce drame lui a causé la plus grande frayeur de toute sa vie. Et pour cause, contrairement à ce qui avait été révélé dans la presse à l'époque, son cas était bien plus sérieux qu'on ne le pensait.

"Oh, c'était vraiment horrible, a-t-il confessé au magazine. Toute cette épreuve a été particulièrement terrifiante pour moi. J'ai bien cru que j'allais mourir". Norman Reedus l'a ensuite ajouté d'un ton toujours plus grave, "C'était vraiment très sérieux. C'était inquiétant". A en croire l'acteur, s'il n'en était pas à son premier accident, celui-ci était différent de tout ce qu'il avait pu expérimenter jusque-là : "J'ai déjà été frappé à la tête, au visage, des millions de fois. Je suis même passé à travers un parebrise. Mais cette fois, ça m'a remué".

"Je m'accrochais aux murs pour avancer"

Puis, afin de nous aider à comprendre qu'il avait réellement frôlé le pire, l'acteur a par la suite révélé que l'ambiance n'était clairement pas à l'optimisme au printemps dernier. "J'ai vu un neurologue. J'ai passé plein de trucs et j'ai échoué au test de lumière, a-t-il confessé. J'avais carrément un garde du corps dans le couloir, juste au cas où. Je m'accrochais aux murs pour avancer dans des pièces. C'était dingue". Oui, il revient de loin.

Bon, l'avantage d'une telle blessure, c'est qu'il sait désormais comment jouer un zombie à l'écran...