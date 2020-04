Iron Man, Spider-Man, Thor... Pour le confinement, Marvel offre 12 comics gratuits

(Re)lisez les comics de Marvel

Depuis le lancement de Disney+ en France, vous pouvez mater Avengers qui fait partie des nombreux contenus. Mais en plus de revoir les films MCU avec Ryan Reynolds en Deadpool, Scarlett Johansson en Black Widow, Chris Hemsworth en Thor, Robert Downey Jr en Iron Man ou encore Zoe Saldana en Gomora, vous pouvez désormais lire les comics en ligne. En effet, vous pouvez (re)lire 12 comics Marvel gratuitement sur le site internet de Marvel ou sur l'application Marvel Unlimited, à télécharger sur votre smartphone (disponible sur iOS et sur Android).

D'habitude, il faut s'abonner ici et payer 9,99 dollars par mois pour avoir accès à l'intégralité des 27 000 comics de l'univers Marvel. Mais en période de confinement, le géant des bandes-dessinées et du cinéma a décidé de vous laisser (re)découvrir des comics gratuits sur votre iPhone, votre Samsung ou encore votre Honor. En attendant de découvrir les films Marvel (et donc Disney) au cinéma comme Black Widow et Thor 4, vous avez donc avoir de la lecture.

Voilà les 12 titres qui sont gratuits

Mais quels sont les 12 comics Marvel disponibles gratuitement sur le site et sur l'application ? Avengers vs. X-Men, Civil War, Amazing Spider-Man : Red Goblin, Black Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1, Thanos Wins by Donny Cates, X-Men Milestones : Dark Phoenix Saga, Avengers : Kree/Skrull War, Avengers by Jason Aaron Vol. 1 : The Final Host, Fantastic Four Vol. 1 : Fourever, Black Widow Vol. 1 : S.H.I.E.L.D.'s Most Wanted, Captain America : Winter Soldier Ultimate et Captain Marvel Vol. 1 : Higher, Further, Faster, More. Il y en aura donc aussi bien pour les fans de Spider-Man que de Captain America, que pour ceux des Avengers au complet, des X-Men ou encore des 4 Fantastiques.

Attention, vous avez jusqu'au 4 mai 2020 pour lire ces 12 comics en ligne. Ensuite, ils seront remplacés par d'autres comics Marvel.