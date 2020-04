iPhone SE : Apple dévoile son nouveau téléphone et le prix fait VRAIMENT plaisir !

La même puissance que l'iPhone 11

Malgré son prix abordable, l'iPhone SE ne fait pas l'impasse sur la qualité. Il sera aussi puissant que l'iPhone 11 avec l'intégration de la puce A13 Bionic. Il devrait également proposer une meilleure qualité de photo que l'iPhone 8, peut filmer en 4K à 60 images par seconde et bénéficie du mode portrait et de ses effets éclairage de portrait et contrôle de la profondeur. Autre bon point : il est compatible avec la charge sans fil. Deux fonctionnalités présentes sur les nouveaux modèles sont cependant absentes : le second appareil photo et la reconnaissance faciale Face ID.

L'iPhone SE sera disponible en noir, blanc et rouge. Les pré-commandes ouvrent ce vendredi 17 avril et les livraisons débuteront le 24 avril. Un beau cadeau à se faire sans culpabiliser pendant ce confinement. D'autant plus que Apple offre aussi un an d'abonnement à Apple TV+ pour l'achat d'un téléphone.

Résumé des caractéristiques de l'iPhone SE 2020

Version de l'iOS : iOS13

Taille et définition de l'écran : 4,7 pouces, 1334 x 750 pixels

SoC : A13 Bionic

Mémoire RAM : 3 Go

Appareil photo (dos) : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) : 7 Mpx

Vidéo : 4K (60 images par seconde)

Dimensions : 67,3 x 138,4 x 7,3mm

Poids : 148g

Couleurs : Blanc, noir ou rouge

Prix : 489€ (64 Go), 539€ (128 Go) et 659€ (256 Go)