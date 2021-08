Into the Night saison 2 : un trailer glaçant et intrigant dévoilé !

Sortie le 1er mai 2020, Into the Night, la première création belge de Netflix, a rapidement remporté un joli succès. La plateforme a donc décidé de poursuivre le vol en renouvelant la série pour une saison 2 quelques mois seulement après la sortie de la saison 1 : "Les réactions venues du monde entier, nous ont agréablement surprises (...) C'était génial de voir comment les fans du monde entier se sentaient connectés aux passagers de différentes nationalités et à l'équipage du vol 21 de BE Airways. Nous sommes ravis de poursuivre leur voyage", a confié le créateur Jason George l'année dernière. Le casting mixte a en effet beaucoup plu aux spectateurs.

La saison 2 d'Into the Night se dévoile

Il sera donc de retour dans la saison 2 de Into the Night, dont la diffusion est prévue le 8 septembre 2021 sur Netflix, mais que va-t-il lui arriver ? La question est plutôt que peut-il lui arriver de pire après s'être retrouvé pris au piège dans un avion pour fuir le soleil mortel ? "Survivre les uns aux autres... était juste le début de notre voyage", ont confié les acteurs dans la vidéo pour annoncer la suite de la série apocalyptique.

Peu d'informations sur l'intrigue ont été dévoilées, mais le court trailer nous permet de comprendre que le chaos règnera toujours. Personne ne sera à l'abris dans le bunker : "Quelqu'un a bombardé la base", peut-on notamment entendre dans la vidéo. Une nouvelle menace, en plus du soleil, semble donc les attendre. Le trailer n'est d'ailleurs réalisé qu'avec des audios et des images furtives en noir et blanc, ce qui donne une ambiance glaçante, mais intrigante.