Instagram lance "Favoris" et "Abonnements" pour personnaliser ton feed et remettre les posts chronologiques

Instagram lance "Favoris" et "Abonnements" pour voir en prio tes comptes Insta préférés et personnaliser ton feed

Instagram, qui a fêté son birthday (ses 10 ans) en 2020 lance encore des nouveautés. La première nouvelle fonctionnalité, c'est "Favoris" ! L'idée ? Voir les dernières publications d'une liste de comptes spécifiques (jusqu'à 50 max), que tu auras sélectionné toi-même. Les posts de tes comptes "Favoris" seront ainsi affichés en prio dans ton feed Instagram et seront marqués d'une petite étoile.

Ces comptes "Favoris", ça peut être les comptes de tes BFF, de ton mec / ta meuf, de tes darons (pour checker qu'ils ne te foutent pas la honte), ou même de ton crush (pour pouvoir continuer de le/la mater)... ou de Purebreak (dont les horoscopes sont unanimement reconnus comme les meilleurs de l'univers) ! A toi de voir. Parce que, don't worry, les comptes que tu choisiras ne seront pas au courant que tu les as sélectionné dans ta liste de "Favoris".

Quant à la nouvelle fonctionnalité "Abonnements", c'est pour mettre en avant les publications de toutes les personnes suivies par chaque membre de la communauté. "Favoris" et Abonnements" permettent de te donner encore plus de contrôle sur ton compte et une personnalisation au max ! En te donnant plus de choix, tu verras ce qui t'intéresse le plus dans ton feed.