Instagram s'ouvre au "breast squeezing" et s'excuse auprès de la communauté grande taille

En février dernier, Barbara Butch faisait la Une de Télérama, nue et main sur la poitrine. Une photo engagée voulant dénoncer la grossophobie, qui n'a pourtant pas plu à Instagram qui a censuré l'image. Face à la polémique, le réseau social a fait son mea culpa dans un communiqué. "Ces images étaient sensées promouvoir l'acceptation de soi et de son corps et ce ne sont pas le type d'images qu'Instagram souhaite voir disparaître de la plateforme.", assure l'entreprise, qui reconnaît que sa règle sur le "breast squeezing" "a engendré des erreurs de modération, en particulier sur du contenu posté par la communauté plus-size".

Instagram met à jour sa règle sur le "breast squeezing"

En réaction, le réseau social a annoncé avoir mis à jour ses règles de nudité. "Bien qu'Instagram n'autorise toujours pas le "breast squeezing" (le fait de se presser très fort les seins) car il est souvent associé à du contenu pornographique, la plateforme ouvre de nouvelles perspectives et permet à la communauté de s'exprimer plus librement en autorisant les photos de personnes cachant leur poitrine en la tenant, la couvrant ou en croisant les bras." "S'il y a le moindre doute ou si ce n'est pas clair pour les modérateurs Instagram, il leur sera demandé de laisser le contenu." Le but : "éviter que des erreurs de modération se produisent à nouveau." Une suite logique pour le réseau social qui veut sensibiliser au cancer du sein ou éviter les commetaires négatifs.

Barbara Butch réagit... et lance un challenge

Des règles mises à jour dès ce mercredi 28 octobre 2020, auxquelles Barbara Butch a réagi. La mannequin plus-size invite ses abonnées à "vérifier tout ça" en lançant un challenge sous le hashtag #SqueezeIt- "presse-les" en français : "A toutes les personnes qui veulent m'envoyer des photos ou bien les poster d'elles en train de se tenir les seins, je les posterai ou vous les posterez dès jeudi. Et on verra si c'est vrai ou que des paroles en l'air. Pour nous calmer." Instagram précise néanmoins qu'une "telle mise à jour peut prendre du temps pour être appliquée correctement" et qu'il "ne peut promettre qu'aucune erreur de modération sur le "breast squeezing" n'arrivera plus jamais".