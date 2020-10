Octobre Rose : Instagram et Ruban Rose lancent un filtre pour sensibiliser au cancer du sein

Un filtre Instagram pour Octobre Rose

Pour soutenir Octobre Rose, les marques de mode et de beauté se sont mobilisées. Et Instagram aussi a décidé d'aider à sensibiliser les gens à la lutte contre le cancer du sein. Comment ? En collaborant avec l'association Ruban Rose. Ensemble, ils ont imaginé un filtre à réalité augmentée qui colore vos cheveux en rose. Une façon d'afficher son soutien aux femmes atteintes du cancer du sein, qui perdent leurs cheveux à cause de la chimiothérapie.

Plusieurs influenceurs ont déjà testé ce filtre à réalité augmentée, se dévoilant ainsi avec les cheveux roses dans leur stories Instagram. Parmi les stars des réseaux qui ont testé cette nouveauté engagée, il y a Iris Mittenaere et son chéri Diego El Glaoui, Zoé Tondut alias Juste Zoé, Rose Thr (dans le top 10 des Français les plus suivis sur TikTok) ou encore Missou Makeup.

Ruban Rose essaye de mobiliser les plus jeunes

Ruban Rose a deux buts : organiser une campagne chaque année au moment d'Octobre Rose pour informer les femmes sur le dépistage du cancer du sein et récolter des dons pour soutenir la recherche contre cette maladie. En s'associant à Instagram, l'association espère ainsi toucher le plus grand nombre de personnes, surtout chez les jeunes femmes. Car l'appli qui a fêté ses 10 ans le 6 octobre 2020 fait partie des réseaux préférés des plus jeunes. "Instagram nous semble être une plateforme stratégique pour mobiliser les plus jeunes et poursuivre ainsi notre sensibilisation dans la lutte contre le cancer du sein" a ainsi expliqué Sandrine Planchon, responsable de Ruban Rose, dans le communiqué de presse.

"Chaque année en France ce sont plus de 58 000 nouvelles femmes qui sont touchées. Se faire examiner chaque année dès l'âge adulte et détecter un éventuel cancer du sein le plus précocement possible est un message essentiel car lorsqu'elle est prise en charge tôt, la maladie est guérie à horizon 5 ans dans 90% des cas" a-t-elle rappelé, donc "des opérations de sensibilisation et de mobilisation telles que celle-ci sont très utiles".