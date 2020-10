Octobre Rose : Etam, Mango, Mini Macaron... Les marques de mode et de beauté se mobilisent

Hello Body

La marque de soins a sorti la collection Love Your Boobs, soit "aime tes seins" en français. Il s'agit de six produits phares signés Hello Body, dont le packaging a été revisité en rose avec des dessins de poitrines. Cette collection spéciale Octobre Rose, en partenariat avec l'association Rose Up, propose le set "Face" (pour le visage)avec la mousse nettoyante Coco Fresh, la crème hydratante Coco Day, la crème de nuit Coco Soft et le masque à l'argile rose Coco Wow (pour 99,99 euros). Mais il y a aussi le set "Face and Body" avec ces quatre mêmes produits et deux soins corporels en plus (le lait corporel Coco Milk et le gommage Coco Glam), le tout pour 149,99 euros.