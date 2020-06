Zara, H&M, Mango... D'après une étude, le violet est LA couleur tendance de l'été !

Le violet, la couleur de cet été

D'après une étude menée par Retviews, le violet est la couleur tendance de l'été 2020 au niveau des vêtements. Chez Zara, H&M, Mango, Uniqlo ou encore C&A, il connaît en effet la plus forte progression en terme de nouveaux arrivages sur leurs sites marchands. Il est d'ailleurs très présent dans la nouvelle collection Conscious de H&M. Les pièces estivales de RECC Paris imaginées par Caroline Receveur comportent elles aussi du violet.

D'ailleurs, quand on se rend sur les e-shops des grandes enseignes, on se rend compte qu'il est carrément partout. Le violet se décline dans toutes les teintes, du mauve au lilas, en passant par l'améthyste ou le purple. Pastel, clair, flashy ou foncé, il s'invite aussi sur toutes sortes de vêtements : robes, jupes, tops, pantalons... Sachez que le violet va même jusqu'à être en vogue sur les accessoires (pochettes, sacs...) et les chaussures.