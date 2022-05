Illan encore accusé d'agressions sexuelles : il nie tout en bloc ! "Je n'ai pas peur de la justice"

En novembre 2021, l'une des plus grosses polémiques de la télé-réalité a éclaté. Dans une interview, Alix a révélé avoir vu une vidéo dans laquelle un célèbre candidat de télé-réalité agressait sexuellement une mineure. Le nom d'Illan est rapidement sorti et le jeune homme a toujours nié les faits. Récemment, c'est Nathanya qui l'a accusé de s'être masturbé devant elle sans son autorisation et a assuré qu'il l'aurait également fait à une autre candidate de télé-réalité.

Illan aurait drogué et violé deux jeunes filles

Ce vendredi 27 mai 2022, Médiapart a révélé que l'ex d'Isabeau était visé par deux nouvelles plaintes. Deux jeunes filles l'accusent des les avoir droguées et violées. D'après elles, elles auraient perdu connaissance après avoir bu dans un verre offert par le candidat de télé-réalité. Ce dernier les aurait ensuite violées alors qu'elles n'étaient plus en pleine possession de leurs moyens. Toujours d'après Mediapart, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018 dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvre. D'après la rumeur, des vidéos auraient également circulé.

"Je ne crains en aucun cas la justice car je n'ai rien fait"

Contacté par Médiapart, celui qui assume avoir trompé toutes ses exs, dément fermement ces accusations. "Ces accusations de viol sont fausses. Je me souviens parfaitement de cette soirée. La justice, je ne la crains pas. Je ne crains en aucun cas la justice car je n'ai rien fait. C'est juste mon nom qui est sali et mon honneur", explique-t-il, très sûr de lui.

Encore une affaire dont le candidat de télé-réalité se serait bien passé ! Pour l'instant, difficile de savoir qui dit vrai... C'est la justice qui en décidera.