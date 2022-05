Hunter x Hunter de retour ? Le chapitre 391 serait prêt, Yoshihiro Togashi aurait relancé le manga

Trois ans et demi après la publication du chapitre 390, on ne connait toujours pas la date de sortie de la suite d'Hunter x Hunter. Pourtant, à en croire la rumeur du moment sur Twitter, Yoshihiro Togashi, sujet à des problèmes de santé, aurait récemment écrit le chapitre 391 et aurait même été encore plus loin afin de poursuivre les aventures de Gon.

Allons-nous prochainement assister à un miracle ? C'est bien possible. Trois ans et demi après la publication du chapitre 390 qui était intitulé Clash : Part 1 (c'était le 26 novembre 2018 dans le Weekly Shōnen Jump au Japon), Hunter x Hunter pourrait faire son grand retour cette année. C'est en tout cas ce que laisse entendre la rumeur du moment sur Twitter. Yoshihiro Togashi de retour ? La raison ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, un nouvel internaute vient de rejoindre le réseau social avec pour pseudo @Un4v5s8bgsVk9Xp. Le rapport avec le cultissime manga ? Selon des fans, il s'agirait tout simplement du compte officiel de Yoshihiro Togashi, le papa de Gon. Une information à prendre avec des pincettes tant que rien n'est officialisé, même s'il est à noter que Yusuke Murata - l'auteur de One Punch Man, a profité de son propre compte pour confirmer, "C'est bien le vrai".

La suite d'Hunter x Hunter serait en cours Et si le public profite de cette arrivée sur Twitter pour s'affoler, c'est tout simplement parce que @Un4v5s8bgsVk9Xp n'a pas tardé à utiliser son compte. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, il vient de publier une photo de ce qui ressemble au brouillon d'une page, en plus d'ajouter en légende, "4 chapitres de plus pour le moment". Oui, vous avez bien lu, la suite d'Hunter x Hunter serait donc réellement en cours de préparation et bien entamée. A noter également que ces 4 chapitres pourraient n'être qu'un début. Dans la bio du compte, il est notamment précisé ceci : "Je vais surtout vous raconter l'avancement du manuscrit", ce qui sous-entend clairement que le supposé mangaka pourrait donc ne pas s'arrêter là.