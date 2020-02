Hawaii 5-0 saison 10 : un grand mystère sur un personnage enfin dévoilé cette année ?

Le mystère entourant Junior Reigns bientôt dévoilé ?

Dès son arrivée dans Hawaii Five-0 au cours de la saison 8, Junior Reigns a laissé planer un énorme mystère entourant son passé. Souvenez-vous, dans l'épisode 2, Steve McGarrett l'interrogeait sur les raisons qui l'avaient poussé à quitter les Navy Seals, ce à quoi le nouvel arrivant avait mystérieusement répondu : "C'est une longue histoire".

Or, plus de deux ans après, cette longue histoire n'a toujours pas été dévoilée et certains fans commencent à s'impatienter. Malheureusement pour eux, cette résolution ne sera pas au programme des prochains épisodes de la saison 10, actuellement diffusée aux USA. Interrogé à ce sujet par TVLine, Peter M. Lenkov - le showrunner, a en effet confessé ceci : "Il y a tellement d'histoires que nous voulons raconter. Mais je ne pense pas que celle-ci le sera cette saison".

Une suite déjà au programme

Une déception ? Oui et non. Le papa de la série l'a ensuite assuré, il ne l'a pas oubliée et il compte bien s'y atteler un jour : "J'espère que la série va encore continuer pendant plusieurs saisons et cela fera ainsi partie des choses que l'on pourra résoudre le moment venu. L'idée est d'y répondre. Il s'agit juste de savoir quand."

L'autre point positif avec cette réponse, c'est qu'elle nous fait clairement comprendre qu'il ne compte pas arrêter la série cette année. Malgré un renouvellement pour une saison 11 qui se fait attendre de la part de CBS, Peter M. Lenkov aurait donc déjà quelques idées pour la suite. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.