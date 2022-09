Hartley, coeurs à vif : ces acteurs de la série originale sont dans le reboot et vous ne les aviez sûrement pas reconnus

Sur Netflix, il y a toujours de quoi s'occuper. Si vous êtes plutôt team séries qui font flipper, jetez-vous sur Dahmer avec Evan Peters qui raconte l'histoire vraie d'un tueur en série cannibale. Si vous kiffez plus les séries d'ados, vous avez déjà peut-être craqué pour Hartley, coeurs à vif. Si le reboot a divisé les internautes, il continue d'intéresser les abonnés : la série est remontée dans le top 10 des programmes les plus vus.

Des personnages de la série originale dans le reboot

Si les personnages sur lesquels la série est centrée sont tous nouveaux, certains persos de la série originale se sont invités dans Hartley, coeurs à vif version 2022. Mais vous ne les avez peut-être pas remarqué et ce n'est pas si étonnant puisque les acteurs ont (logiquement) pas mal vieilli depuis le succès de la série australienne, dans les années 90. Alors qui fait une apparition ?

Peter Rivers : dans la série originale, Peter Rivers, surnommé tout simplement Rivers et joué par Scott Major, est un perturbateur macho et méchant. Dans la série de Netflix, Rivers est le père de Darren (James Majoos) et a beaucoup changé, tant physiquement que dans ses idées.