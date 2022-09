"Plus rien à voir avec l'original", "incroyable" : ce reboot d'une série culte dispo sur Netflix ne fait pas l'unanimité

Non, la mode des reboots de séries cultes n'est pas encore morte. Après Charmed, Roswell, Gossip Girl ou encore Pretty Little Liars, c'est une autre série qui a marqué notre enfance qui a droit à une version 2.0. Entre 1995 et 1999 en France, on a suivi les aventures des lycéens de Hartley High dans Hartley, coeurs à vif, série australienne culte. Les aventures de Drazic, Anita, Danielle ou encore Katrina et Ryan ont rythmé notre quotidien. Pas surprenant donc que Netflix ait commandé une nouvelle version, lancée ce mercredi 14 septembre 2022.

Le reboot d'Hartley, coeurs à vif, ça raconte quoi ?

Une nouvelle année scolaire commence au lycée Hartley High. Mais pour Amerie, cette rentrée est déjà très mouvementée : sa meilleure amie Harper ne veut plus lui adresser la parole et elle s'attire les foudres de tous les élèves quand ils découvrent qu'elle est à l'origine d'une carte qui recense tous les rapprochements (sexuels et pas que) des membres de sa classe. Amerie va tenter de se racheter tout en naviguant entre ses nouveaux amis, son crush ultime pour un camarade et un nouvel élève sexy qui la drague.

Entre "incroyable" et "sans originalité", le web divisé

Évidemment, comme souvent quand Netflix met un nouveau programme en ligne, les internautes se sont précipités sur les épisodes et ont donné leur avis en ligne. Cette nouvelle version, pour le moment, ne fait pas vraiment l'unanimité sur les réseaux sociaux. Si certains semblent avoir accroché à ces nouveaux personnages, ce n'est pas le cas de tous les internautes. "J'ai décroché à la moitié, rien ne vaut l'original... Et ça part dans le n'importe quoi donc j'arrête là." ; "Plus rien à voir avec l'original (...) Énième soap adolescent sans originalité" ou encore "Je ne vais pas aller plus loin" peut-on lire sur Twitter.