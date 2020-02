Harry Styles agressé et menacé : il donne de ses nouvelles

Harry Styles, qui serait en couple avec Adele, n'a pas vécu la meilleure des Saint-Valentin. Alors qu'il marchait tranquillement dans le quartier de Hampstead au nord de Londres, un homme aurait intercepté son chemin pour le "menacer au couteau" d'après les infos de Mirror. Le site précise ensuite que la police a confirmé cette agression en affirmant qu'un "homme d'une vingtaine d'années" aurait été "approché par un autre homme qui l'a menacé avec un couteau" pour lui voler de l'argent : "la victime n'a pas été blessée", expliquent les forces de l'ordre. Plus de peur que de mal donc.

Harry Styles sort du silence après son agression

Face à son agresseur, Harry Styles a "fait preuve de sang froid" : "il a rapidement donné du cash à l'assaillant, est resté calme pour mettre fin rapidement à la situation. Mais ça l'a quand même secoué", confie une source à Mirror. Les fans de l'interprète de Adore You se sont bien évidemment inquiétés pour lui, mais lors de son passage sur le plateau de The Today Show, l'ex-membre des One Direction a tenu à les rassurer en donnant de ses nouvelles : "Je vais bien merci. Merci de demander", a-t-il avoué à Carson Daly. Une déclaration rassurante !

De retour avec un nouveau clip ?

Après cette expérience traumatisante, Harry Styles s'est emparé de son compte Twitter pour teaser l'arrivée du clip de son dernier single Falling, extrait de son deuxième album solo "Fine Line". Sur la courte séquence, on peut voir le chanteur britannique assis dans une pièce remplie d'eau... avant de lire à la fin "28 février" : la vidéo devrait donc arriver ce vendredi.