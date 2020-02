Harry Styles agressé et victime d'un vol lors de la Saint-Valentin

Décidément, Harry Styles enchaîne les mauvais moments... Si tout irait bien dans la vie sentimentale de l'ex One Direction qui serait en couple avec Adele selon les rumeurs, il a récemment vécu des épreuves compliquées. En octobre, il a témoigné contre un homme qui avait passé deux mois devant chez lui et le stalkait (ce dernier a désormais l'interdiction de s'approcher du chanteur). C'est une expérience un peu plus traumatisante qu'Harry Styles aurait vécu il y a quelques jours, juste avant la mort de son ancienne compagne, Caroline Flack.

Harry Styles agressé et menacé

Si on en croit le site du Mirror, Harry Styles aurait été victime d'une agression le 14 février aux alentours de minuit. Le chanteur marchait dans la rue dans le quartier de Hampstead au nord de Londres quand il aurait été "menacé au couteau" selon la police. Les forces de l'ordre ont confirmé cette agression, expliquant qu'un "homme d'une vingtaine d'années" dont ils n'ont pas dévoilé l'identité aurait été "approché par un autre homme qui l'a menacé avec un couteau. La victime n'a pas été blessée mais du liquide lui a été volé" précise la police. Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment.

Si on en croit une source qui s'est confiée au Mirror, Harry Styles serait évidemment choqué après cet incident même s'il aurait fait preuve de calme sur le moment. "Il a fait preuve de sang froid, il a rapidement donné du cash à l'assaillant, est resté calme pour mettre fin rapidement à la situation. Mais ça l'a quand même secoué" précise une source. Ce mardi soir, Harry Styles a en tout cas fait bonne figure lors des Brit Awards 2020. Il a posé sur le tapis rouge et chanté lors de la cérémonie mais n'a malheureusement pas remporté de prix. Il était nommé pour ceux du meilleur artiste masculin et du meilleur album.