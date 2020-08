Harry Potter : un événement virtuel avec des acteurs pour fêter la rentrée

Un live avec des acteurs du film, une démo de baguettes magiques...

WizardingWorld.com a précisé à propos de ce live Back to Hogwarts (Retour à Poudlard) prévu le 1er septembre 2020 : "Oui, les sorciers et les sorcières peuvent se méfier de la technologie moldue, mais c'est une technologie moldue très excitante".

Un stream durant lequel les Potterheads pourront retrouver à distance (en visio) plusieurs membres du casting des films Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phoénix, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort (parties 1 et 2). Qui sont ces stars de la saga cinématographique ? James Phelps et Oliver Phelps (qui incarnent Fred et George Weasley), Bonnie Wright (alias Ginny Weasley) et Jason Isaacs (qui joue Lucius Malfoy).

Des personnages de la comédie musicale Harry Potter et l'Enfant maudit seront aussi "présents" en direct. Tout comme Paul Harris, chorégraphe des baguettes magiques pour les films : il fera une démo d'un combat avec des baguettes magiques. Les fans sont aussi encouragés à se déguiser en sorciers lors du live, ainsi ils pourront envoyer des photos d'eux costumés. Les portraits seront alors projetés sous forme d'une mosaïque numérique, à l'intérieur de la gare de King's Cross, près de la plateforme 9 3/4.

Et ce stream soutiendra aussi une bonne cause, celle de Lumos, l'ONG fondée par J.K. Rowling. Les Potterheads, qui pourraient bientôt jouer à Harry Potter sur PS5 et Xbox Series X, pourront faire un don tout au long du live.