Harry Potter : Tom Felton (Drago Malefoy) a testé le Choixpeau magique... et il n'est pas Serpentard

Tom Felton (Drago Malefoy) n'est pas de la maison Serpentard

Tom Felton est connu pour avoir incarné Drago Malefoy dans les films Harry Potter, adaptés des livres de J.K. Rowling. Drago était l'un des "méchants" de Poudlard, face à Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) et Hermione Granger (Emma Watson). Et alors que récemment, Tom Felton a réagi à la fameuse rumeur de couple entre lui et Emma Watson (elle avait avoué avoir un crush sur lui au moment du tournage), il a décidé de passer le test du Choixpeau magique dans la vraie vie. Et au final, il n'est pas de la maison Serpentard !

L'acteur qui a récemment a fait un malaise a en effet tenté le Sorting Challenge dans une vidéo Instagram. "Je suis Draco Malefoy déguisé en moldu" a-t-il déclaré avec humour, "Mais chut, ne le dites à personne. Pour fêter les 20 ans du premier film, j'ai décidé de mettre fin à toutes les rumeurs et de le faire". Et là, c'est la grosse surprise : Tom Felton appartient à la maison... Gryffondor, comme Harry, Ron et Hermione. "Ughhh, vraiment ?!" a-t-il lâché, choqué, "Je ne suis pas à Serpentard. Je suis un Gryffondor".