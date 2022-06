Harry Potter : Emma Watson prête à rejouer Hermione ? Elle aurait une condition choquante pour signer

Emma Watson ne l'a jamais caché, elle a toujours vu J.K. Rowling comme une modèle. Grâce à ses histoires et à ses personnages - dont Hermione, imaginés pour la saga littéraire Harry Potter, l'autrice a pendant longtemps été l'une des sources d'inspiration de l'actrice durant son apprentissage. Malheureusement, on le sait, les histoires d'amour finissent mal en général et celle-ci ne semble pas faire exception.

J.K. Rowling et Emma Watson, une relation brisée ?

Depuis plusieurs années maintenant, J.K. Rowling se retrouve régulièrement au centre de différentes polémiques liées à son point de vue et ses déclarations sur le thème du genre. Si la maman du jeune sorcier révèle être la première à soutenir la communauté LGBTQ+ et donc, les personnes transgenres, elle a en revanche du mal à admettre la "disparition" du mot "femme".

Très marquée par ses propres expériences personnelles (elle a notamment été victime de violences conjugales par le passé), J.K. Rowling ne se sent pas à l'aise avec le fait que l'on fasse perdre son sens à la condition d'être une femme en permettant à chacun de se considérer de la sorte. Elle n'est par exemple pas favorable au fait qu'une personne née homme qui se définit comme femme puisse partager les mêmes toilettes qu'elle. Selon elle, il s'agirait d'un lieu qui peut être vu comme un refuge pour certaines et elle craint que de potentiels agresseurs en profitent pour s'inviter dans de tels endroits.

Un point de vue que ne partage pas du tout Emma Watson qui, même si elle ne s'en est jamais pris publiquement et personnellement à J.K. Rowling, n'a jamais hésité à rappeler l'importance d'offrir à tous les mêmes droits et de faire preuve d'écoute, d'ouverture d'esprit et de compassion envers les personnes concernées au sein de la communauté LGBTQ+. Un état d'esprit partagé par Daniel Radcliffe (Harry) et Rupert Grint (Ron), autres soutiens importants du mouvement, et qui aurait poussé la comédienne a totalement rompre ses liens avec l'autrice.

L'actrice prête à ne plus travailler avec l'autrice

Selon la rumeur du moment, Emma Watson - qui a été particulièrement émue au moment de retrouver ses anciens camarades en début d'année lors de l'émission Harry Potter - Retour à Poudlard, serait désormais ouverte à l'idée de reprendre son rôle d'Hermione pour un nouveau film. Le twist ? Si ce projet pourrait logiquement être attaché à l'adaptation de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, elle aurait néanmoins UNE condition pour que ce rêve de millions de fans se concrétise. D'après certaines sources à Hollywood, Emma Watson ne reprendrait son rôle que si J.K. Rowling ne fait pas partie d'un tel projet. L'actrice serait tellement fâchée et déçue vis-à-vis de son ex-mentor qu'elle ne voudrait plus travailler avec elle.

Alors, info ou intox ? Difficile à dire. Si la situation ne serait pas surprenante en raison de ses valeurs, il est tout de même important de rappeler que les sources en question ne sont en rien très sérieuses et qu'aucune déclaration officielle à ce sujet n'a encore été faite. De même, au regard de l'importance passée de Rowling dans sa vie (elle la citait encore dans la réunion Harry Potter en janvier dernier), on imagine que l'interprète d'Hermione aura au moins une discussion avec elle avant de prendre une quelconque décision. Or, rien n'a jamais filtré à ce sujet.

Enfin, sachez qu'un tel ultimatum, s'il venait à se confirmer, pourrait n'avoir aucune valeur. Au contraire, Warner Bros - conscient de ne rien pouvoir faire sans l'accord de J.K. Rowling, serait toujours prêt à travailler avec l'autrice sur de nouveaux projets, quitte à explorer l'univers magique sans le trio principal.