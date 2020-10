Han Solo de retour dans une série sur Disney+ ? Alden Ehrenreich est prêt

Cet été, on apprenait avec surprise que Disney+ songerait à produire une nouvelle série Star Wars centrée cette fois-ci sur le célèbre Lando Calrissian et portée par l'acteur Donald Glover, qui retrouverait ainsi le rôle qu'il tenait déjà en 2018 dans le film Solo : A Star Wars Story. Trois mois plus tard, plus aucune info concernant ce projet n'a vu le jour, mais Alden Ehrenreich - l'interprète de Han Solo dans ce film, a réagi à la possibilité d'en profiter pour y retrouver son propre personnage.

Alden Ehrenreich prêt à rejouer Han Solo ?

"Reprendre ce rôle ? Oui, c'est une possibilité" a-t-il ainsi confié à Digital Spy, avant néanmoins d'affirmer, "Mais je n'ai encore rien entendu de réel à ce sujet. Je ne sais pas du tout si ça va vraiment se faire. Mais oui, en fonction de ce que ça serait, pourquoi pas". Une révélation qui pourrait ne pas tomber dans les oreilles d'un sourd (on sait que Disney+ souhaite étendre davantage l'univers de ses grosses licences), d'autant plus qu'il ne s'est pas arrêté là.

Le comédien l'a ensuite précisé, il lui serait difficile de refuser une telle proposition au regard du défi qui pourrait potentiellement l'attendre, "Le Han que l'on voit à la fin du film, c'est en quelque sorte LE personnage. C'est lui en train de devenir celui que l'on connait. Donc ça serait fun de pouvoir incarner ça". Ce n'est plus un appel du pied, c'est carrément un envoi de chaussures ! Reste à savoir si Disney entendra son message et osera lancer un tel spin-off.