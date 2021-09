GTO Paradise Lost : pourquoi vous devez absolument lire ce manga, spin-off de GTO

De quoi ça parle ?

L'histoire prend place 2 ans après les événements de GTO. Onizuka a désormais 24 ans mais est toujours puceau et rêve encore de se marier à une lycéenne. Ca tombe bien, il se voit justement proposer un rôle dans un lycée afin de superviser la classe G, une section spéciale constituée de différents artistes (chanteurs, actrices, mannequins...). Un rêve pour le jeune prof, qui réalise rapidement que la réalité est loin d'être aussi belle que ce qu'il espérait...

Univers identique... mais renouvelé

La première chose à laquelle on pense en découvrant GTO - Paradise Lost, c'est que le concept est le même que le manga original. Pourtant, s'il est vrai que l'histoire se répète en apparence avec l'arrivée d'Onizuka dans une nouvelle classe difficile qu'il doit tenter de dompter, l'ambiance autour évolue d'une façon géniale. Premièrement, le fait que les élèves soient plus âgés apporte déjà une maturité et des thèmes plus intenses. Ca n'est pas forcément d'un importance cruciale, mais ça reste intéressant de voir notre blond décoloré préféré faire face à des personnalités plus affirmées.

Mais surtout, la véritable force de ce manga, c'est l'univers dans lequel baignent ces élèves. Tous préparés à devenir les stars de demain, ils ne sont en rien des élèves classiques. Ici, chacun à un parcours unique et fort, ce qui oblige Eikichi à revoir ses préjugés et à partir à la découverte d'un monde qu'il ne connait pas. Une nouvelle fois prêt à tout pour le bien de ses protégés, il réalise vite que derrière la célébrité qui le fascine peut parfois se cacher de terribles facettes capables de briser des vies. Et comme dans GTO, c'est dans ces moments de sincérité absolue, où l'humour laisse place à la cruauté du monde, que Tōru Fujisawa sait nous toucher et nous passionner. Derrière l'habituelle ambiance déjantée de GTO, on retrouve une belle maîtrise des émotions qui accouche de nouvelles leçons de vie évidentes mais nécessaires. Et ça fait du bien.