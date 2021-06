GTO c'est (bientôt) fini : Tōru Fujisawa annonce la fin de la franchise après le manga Paradise Lost

Onizuka va bientôt faire ses adieux

Il est encore trop tôt pour sortir nos mouchoirs, mais on peut néanmoins déjà commencer à préparer nos stocks. Tōru Fujisawa vient de l'annoncer, les aventures d'Eikichi Onizuka - le meilleur prof du Japon, s'apprêtent à prendre fin. Le mangaka a en effet profité de son passage dans l'émission Manganuma pour annoncer la triste nouvelle : GTO - Paradise Lost, l'actuel manga lancé en 2014 et édité chez nous par Pika Edition, devrait être le dernier de la franchise.

Ainsi, après avoir suivi la jeunesse totalement folle d'Onizuka dans Young GTO (1990-1996) et Bad Company (1997), ses débuts de prof dans GTO (1997-2002), sa fuite délirante dans Shonan 14 Days (2009-2011) et ses nouveaux problèmes dans Paradise Lost (2014 - en cours), il va prochainement falloir lui faire nos adieux et apprendre à vivre sans ses mésaventures aussi improbables que drôles.

Les "nouveaux" projets de Tōru Fujisawa

Pour l'heure, Tōru Fujisawa n'a pas encore annoncé à quel moment il envisage d'arrêter Paradise Lost (le 15ème tome de la série est sorti en février au Japon), mais l'auteur a déjà la tête tournée ailleurs. Il l'a confié, il ambitionne désormais de se remettre à travailler sur d'anciens projets inachevés. De quoi espérer le retour de Rose Hip Rose (2003-2005) ? Une reprise de Kamen Teacher (2006-2007) ? Le mystère reste entier pour le moment.

A dire vrai, même lui ne le sait pas totalement. Conscient qu'il pourrait avoir des difficultés à reprendre les oeuvres qu'il a en tête après tant d'années, il a sous-entendu qu'il pourrait imaginer de nouvelles formes pour ces histoires, voire même de nouveaux protagonistes.

Seule certitude, l'univers de GTO va beaucoup trop nous manquer. Reste désormais à espérer qu'Amazon Prime Video France se décidera (ENFIN) à mettre en ligne la série live-action Young GTO pour combler notre peine...