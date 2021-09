GTA 6 en exclusivité sur Xbox Series ? La folle rumeur du moment

Aurons-nous la possibilité de jouer à GTA 6 avant la prochaine fin du monde déclenchée par le dérèglement climatique ? Rien n'est moins sûr. Alors que la production de ce nouveau jeu semble être une véritable galère en coulisses au point de voir sa date de sortie être repoussée continuellement, le site Windows Central vient de lancer une inquiétante rumeur.

Microsoft prêt à racheter Take-Two ?

Selon Jez Corden - senior editor de WC, généralement bien informé, la société Take-Two Interactive pourrait être prochainement rachetée. Le twist ? C'est Microsoft - qui vient pourtant de déjà signer un petit chèque de 7,5 milliards de dollars pour récupérer Bethesda, qui pourrait se retrouver derrière une telle acquisition. Vous ne voyez pas le problème ? C'est pourtant simple. Alors que Take-Two Interactive possède différentes divisions comme 2K Games (NBA 2K) et Rockstar Games (GTA), Microsoft est de son côté à l'origine de la Xbox.

Or, là où les Xbox Series (nouvelles consoles de l'entreprise) se seraient vendues 2 fois moins que la PS5 (Sony) au cours du premier trimestres 2021 - Ampere Analysis annonce des ventes de 1,31 million contre 2,83 millions d'exemplaires, certaines personnes craignent de voir Microsoft profiter de ce possible rachat pour faire du prochain GTA 6 (mais également du prochain Red Dead) des exclus Xbox Series afin de booster les ventes de ces consoles. Autrement dit, les gamers adeptes de Playstation pourraient ne pas pouvoir y jouer...

GTA 6 privé de Playstation ?

Alors attention, ça ne reste qu'une rumeur. Si Jez Corden assure avoir "entendu, de la part de deux de [ses] sources fiables de l'industrie, que le prochain grand studio ou grand éditeur à être acquis serait Take-Two", il n'a à ce jour "pas de preuves à l'appui" pour affirmer que Microsoft sera bien à l'origine de ce deal.

De même, la valeur de Take Two Interactive est aujourd'hui estimée à 18 milliards de dollars. Une goutte d'eau face à celle de Microsoft (1600 milliards de dollars), mais un montant suffisamment important pour faire réfléchir les dirigeants vis-à-vis d'une sortie en exclusivité sur Xbox Series de GTA 6. Après tout, si Grand Theft Auto V s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde et se révèle encore très lucratif grâce à GTA Online, c'est justement parce que le jeu est sorti sur (presque) toutes les consoles. De fait, priver les fans de Sony pourrait également priver GTA 6 d'une grosse partie de ses joueurs et donc de très gros gains, ce qui ne serait pas la meilleure des idées pour rentabiliser cette fusion.