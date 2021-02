Playstation 5 : des stocks vides mais des ventes impressionnantes pour la console de Sony

La console était difficilement trouvable en magasin (il faut dire que tous les influenceurs l'avaient récupérée pour la faire gagner sur Instagram), mais la Playstation 5 s'est pourtant magnifiquement bien vendue. Sony vient de l'annoncer, ce sont près de 4,5 millions de machines qui se sont donc écoulées entre le 3 novembre et le 31 décembre 2020. A titre de comparaison, la firme japonaise n'avait vendu "que" 4,2 millions de Playstation 4 entre le 15 novembre et le 28 décembre 2013.

Une console toujours compliquée à trouver en 2021

Malheureusement, cette bonne nouvelle ne va pas donner naissance à un miracle. Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, l'a en effet confié lors d'une conférence, les conséquences indirectes de l'épidémie de Covid-19 se font toujours ressentir aujourd'hui, "Il nous est difficile d'augmenter la production de PlayStation 5 en raison d'une pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants".

On vous rassure tout de même, Sony n'a pas l'intention de baisser les bras, "Nous continuons à faire tout notre possible pour livrer autant d'unités que possible à ceux qui attendent une PlayStation 5", mais cette situation critique pourrait amener l'entreprise à prendre une décision forte dans les prochains mois.

Une hausse des prix à venir ?

Ce n'est pas un secret, comme c'est généralement le cas pour les autres consoles, la PS5 est vendue à perte. Autrement dit, malgré un coût élevé (de 400 à 500€ selon le modèle), celui-ci n'équivaut en réalité pas du tout à la véritable valeur de la machine qui est bien plus importante. Une situation habituellement contrôlée par Sony qui profite ensuite de ses jeux, accessoires ou de ses divers services pour engranger des bénéfices.

Or, ici, la pénurie de ces composants est bien plus impactante qu'on ne pourrait le croire. Non seulement elle fait mal aux finances de Sony qui vend moins partout (même les ventes de la PS4 sont en chute libre, la faute aux gamers qui économisent pour la nouvelle génération), mais surtout, la rareté de ces matériaux font que, logiquement, leurs prix augmentent, entrainant dans la foulée une flambée des coûts de production.

De fait, avec une situation qui ne semble pas près de s'améliorer en 2021, il se murmure que Sony pourrait réfléchir à une potentielle hausse du prix de la PS5 dans les mois à venir afin de couvrir ce trou financier. Une information à prendre avec des pincettes pour le moment, mais cette décision pourrait rapidement s'imposer si le retard généré se prolonge et que les pertes s'accentuent.