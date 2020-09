Xbox Series S : la console de Microsoft enfin présentée, son design déjà moqué

Vous avez dormi cette nuit ? Mauvaise idée. A la surprise générale, les médias américains ont en effet dévoilé le futur de Microsoft dans le monde du jeu vidéo, des informations qui ont par la suite été officialisées par l'entreprise. Au programme ? A l'instar de Sony avec sa Playtation 5, ce n'est pas une mais deux consoles qui seront prochainement proposées aux joueurs par le constructeur.

La Xbox Series S se dévoile

En plus de la Xbox Series X (499€) que l'on ne présente plus, c'est la Xbox Series S qui sera également mise en vente le 10 novembre prochain. Quelles différences sont à prévoir avec cette console jusque-là gardée secrète ? Son prix déjà (299€), sa taille également puisqu'elle sera 60% plus petite que sa grande soeur, mais aussi ses performances qui seront logiquement moins impressionnantes que la version X.

Cependant, on vous rassure tout de suite, cette Xbox Series S aura largement de quoi convaincre le public avec un SSD, du Raytracing, du Quick Resume et surtout... la promesse d'une accessibilité au Xbox All Access. Cet autre nouveau gros projet de Microsoft permettra à ses utilisateurs de payer 25€ par mois pendant 24 mois afin d'acheter la console et de bénéficier d'un abonnement aux Xbox Game Pass et Xbox Live. Plutôt cool.

Un design déjà moqué

Enfin, à l'inverse de la Playstation 5 qui aura quasiment le même design entre sa version normale et sa version digitale, la Xbox Series S aura le droit à un style totalement différent de la Series X. Blanche avec avec un gigantesque rond noir au milieu en guise de ventilo, il lui sera difficile de passer inaperçue (malgré sa petite taille). Et malheureusement pour elle, quelques heures seulement après sa révélation, elle se retrouve donc déjà au centre des critiques et de nombreux détournements géniaux.