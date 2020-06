Xbox Series X : Microsoft proposera un abonnement si vous n'avez pas les moyens d'acheter la console

Ce vendredi 12 juin, on ne parle que de la Playstation 5. Et pour cause, ce jeudi à partir de 22h, Sony dévoilait le design de sa PS5, sa nouvelle manette (la DualSense) ainsi que les premiers jeux, lesquels devraient sortir fin 2020. Mais ce n'est pourtant pas la seule console qui risque de se retrouver sous le sapin : Microsoft prévoit également de sortir sa nouvelle console partout dans le monde d'ici la fin d l'année : la Xbox Series X. Si Sony et Microsoft n'ont pas encore révélé le prix de leurs nouveaux joujoux, on imagine qu'ils ne seront pas donnés et que la concurrence va être forte...

Un abonnement pour pouvoir acheter la Xbox Series X de Microsoft

Alors que certains voient déjà les ventes de la PS5 dépasser celles de la Xbox Series X, Microsoft propose une alternative pour que sa console soit plus accessible. Vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir ou de l'offrir en cadeau à vos proches ? Pas de panique, Phil Spencer, responsable de la division jeu de Microsoft, a annoncé dans une interview accordée à la BBC qu'un abonnement "Xbox All Access" sera proposé pour l'acheter. "Nous avons un programme d'abonnement au Xbox All Access qui permet aux gens d'acheter leur prochaine console en payant une redevance mensuelle. Et si ce n'est pas le moment pour vous d'acheter une nouvelle console, et que vous pensez garder votre console actuelle, soyez assurés que nous continueront à la prendre en charge", explique-t-il. Pas encore disponible en Europe, celui-ci coûte 21,99 dollars par mois (avec engagement sur 24 mois) et comprend une console, un abonnement au Xbox Game Pass ("qui permet aux gens de se constituer une ludothèque") et un abonnement au Xbox Live Gold. Au bout de 2 ans, la console vous appartient.

"Nous voulons donc vraiment être à l'écoute pour ce lancement"

Microsoft a en effet bien conscience de la crise économique dû à l'épidémie de coronavirus : "Il semble que nous entrions dans une période d'incertitude économique massive. (...) Nous en voyons l'impact sur les gens mis en congés forcés et à travers les licenciements, c'est dur. Nous sommes une activité de loisir, pas une nécessité. Nous ne sommes pas de la nourriture, et nous ne sommes pas un toit sous lequel s'abriter. Nous voulons donc vraiment être à l'écoute pour ce lancement." Reste à voir si cet abonnement sera proposé également en Europe d'ici là...