Grosses tensions dans TPMP : Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs de balancer leurs salaires en direct

Matthieu Delormeau refuse de donner son salaire : "Tu peux te la foutre dans le c*l ta proposition, mon chéri"

Après avoir balancé les salaires du casting de la saison 3 de LOL ou encore le salaire de Karine Le Marchand pour ADP, les chroniqueurs de TPMP ont balancé leurs propres salaires. Enfin pas tous. Ce jeudi 13 octobre 2022 sur C8, Cyril Hanouna a parlé du hashtag "#balancetonsalaire" sur Twitter, en pleine crise du carburant. Et l'animateur de Touche pas à mon poste a en effet invité ses chroniqueurs à lâcher le montant de l'argent qu'ils gagnent tous les mois.

"Je le donne si Benjamin et Matthieu donnent le leur. Parce que chaque année, je donne le mien et eux, jamais" a répondu Gilles Verdez, en parlant de Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau. "Tu peux te la foutre dans le c*l ta proposition, mon chéri" a rétorqué Matthieu Delormeau, avant d'ajouter : "Tu sais pourquoi je le dis pas ? A partir du moment où on donne un montant, si toi tu gagnes plus que moi, qui gagne plus que toi, on commence à regarder les gens par hiérarchie. On met une échelle sur les gens et on les regarde différemment".

Benjamin Castaldi aussi a refusé de donner un chiffre : "J'ai fait l'erreur il y a 15 ans d'être extrêmement honnête (...) Ca m'a valu tellement d'ennuis, tellement de problèmes, une mauvaise réputation, j'ai pas du tout envie d'être re dans la merde". Géraldine Maillet a également refusé, et expliqué les causes de son refus : "Il y a un diktat de la transparence où quoi qu'on dise, ça sera indécent".

Gilles Verdez, Raymond Aabou... Ils balancent leurs salaires en direct dans TPMP

Mais Gilles Verdez a fini par jouer la carte de la transparence. Le chroniqueur de TPMP a donné la somme qu'il touche tous les mois : plus de 4 000 euros net. Danielle Moreau aussi a fini par lâcher le montant qu'elle gagne : 7 000 euros brut par mois.

Raymond Aabou, qui était chauffeur-livreur, a aussi donné le chiffre exact côté thunes. "Je l'ai déjà dit ici. Je prends 2 000 dans le camion et 2 000, voire 2 500 ici. Mais maintenant que j'ai plus de camion quasiment, j'ai plus qu'ici, le salaire que j'ai touché le mois dernier, j'ai touché 3 188 euros. Et ça c'est pas du brut, c'est du net" a-t-il révélé.

Enfin, Nino Arial, le nouveau chroniqueur de TPMP, a révélé : "Je prends 500 balles par soirée ici en brut". Cyril Hanouna a précisé : "En gros, il te reste 250 euros".